Мастер-класс по инклюзивной этике провели на ВДНХ

Жители и гости Москвы смогли побывать на мастер-классе по инклюзивной этике. Мероприятие прошло на выставке «Россия». Его провели на экспозиции от Минтруда «Семья. Работа. Долголетие». О том, как это было, — в материале 360.ru

Организатором мероприятия стал благотворительный фонд «Семья вместе». За 30 лет работы организация помогла более чем 250 тысячам человек. Команда фонда разработала собственную методику по адаптивной физкультуре. Это не только развитие физических навыков, но и помощь в социализации.

«Общение с людьми с инвалидностью немножко своеобразное. Во-первых, когда человека видят на коляске, первое: „А давайте я помогу“. А, извините, вы умеете помочь? Вы знаете, как это сделать? Поэтому в первую очередь надо узнать, нужна ли человеку на коляске помощь», — пояснил шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов.