Мастер-класс по инклюзивной этике провели на ВДНХ
Жители и гости Москвы смогли побывать на мастер-классе по инклюзивной этике. Мероприятие прошло на выставке «Россия». Его провели на экспозиции от Минтруда «Семья. Работа. Долголетие». О том, как это было, — в материале 360.ru
Организатором мероприятия стал благотворительный фонд «Семья вместе». За 30 лет работы организация помогла более чем 250 тысячам человек. Команда фонда разработала собственную методику по адаптивной физкультуре. Это не только развитие физических навыков, но и помощь в социализации.
«Общение с людьми с инвалидностью немножко своеобразное. Во-первых, когда человека видят на коляске, первое: „А давайте я помогу“. А, извините, вы умеете помочь? Вы знаете, как это сделать? Поэтому в первую очередь надо узнать, нужна ли человеку на коляске помощь», — пояснил шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов.
Слушатели мастер-класса узнали, какие ошибки в общении с инвалидами допускают неосознанно и как их избежать. Теорию закрепили тут же, сыграв в игры «Найди свою группу», «Угадай сценку», «Перенеси мяч». Их цель — отработать невербальную коммуникацию.
«Наша основная целевая аудитория — это семьи с тяжелобольными детьми. В одном случае адаптивной физкультурной программой мы помогаем развиваться и социально адаптироваться в обществе, в другом — помогаем семьям быть рядом с детьми во время лечения: строим бесплатные семейные гостиницы на территории больниц», — рассказала гендиректор фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.
Увидеть иную сторону общения с людьми с ограниченными возможностями — главная цель мероприятия. И, кажется, выполнить ее удалось всем.