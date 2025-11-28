Мастер-класс музыкальной мастерской Юрия Розума прошел в Капотне
Народный артист России Юрий Розум и его музыкальная мастерская провели мастер-класс в Капотне. Юные музыканты получили возможность отточить навыки игры на фортепиано, флейте, балалайке и других инструментах, а главное — научиться превращать каждую ноту в историю.
«Мы своей программой пытаемся внести смысл, перевести с языка музыки на язык, понятный ребенку: что происходит в этом произведении, о чем оно, на каком языке оно говорит, как строится музыкальная речь, как сделать так, чтобы это было интересно», — рассказал Розум.
После мастер-класса состоялся отчетный концерт. Со сцены прозвучали как классические, так и современные произведения.
Проект стал частью программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В столице мастер-класс уже в третий раз получил поддержку Московского НПЗ. Мастер-классы и образовательные конференции музыкальной мастерской проходят по всей стране. В каждом городе рождаются новые таланты, звучит настоящая живая музыка и сохраняются традиции.