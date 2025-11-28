Мастер-класс музыкальной мастерской Юрия Розума прошел в Капотне

Народный артист России Юрий Розум и его музыкальная мастерская провели мастер-класс в Капотне. Юные музыканты получили возможность отточить навыки игры на фортепиано, флейте, балалайке и других инструментах, а главное — научиться превращать каждую ноту в историю.

«Мы своей программой пытаемся внести смысл, перевести с языка музыки на язык, понятный ребенку: что происходит в этом произведении, о чем оно, на каком языке оно говорит, как строится музыкальная речь, как сделать так, чтобы это было интересно», — рассказал Розум.