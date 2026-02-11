Мастер фэншуй Горностаева рассказала, что купленные с рук зеркала и талисманы могут принести в дом негативную энергию

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева рассказала «Москве 24» , что некоторые вещи, купленные с рук, могут принести в дом негативную энергию. В частности, она предостерегает от покупки предметов с зеркалами, украшений и талисманов.

По словам эксперта, кровати, матрасы и обувь активно впитывают энергию людей, которые их используют, и могут передать проблемы со здоровьем и неудачи новому владельцу. Расчески, заколки и украшения, особенно с драгоценными и полудрагоценными камнями, также считаются накопителями отрицательной энергетики.

Горностаева рекомендовала отказаться от приобретения чужих талисманов, таких как статуэтки божеств и колокольчики. Проблемы и страхи предыдущего владельца могут перейти к новому.

Кроме того, мастер фэншуй предостерегла от покупки антикварных зеркал и предметов быта с зеркальными вставками, так как они являются мощными накопителями энергии.