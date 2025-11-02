Масштабный ремонт тротуара за 6 млн рублей начнется в центре Ставрополя

Центр Ставрополя ожидает крупный ремонт, затрагивающий одну из наиболее загруженных улиц. От проспекта Октябрьской Революции до Советской улицы пройдет обновление тротуара, сообщил NewstTacker .

Финансирование ремонтных мероприятий предусмотрено из городской казны. На соответствующие цели выделили шесть миллионов рублей.

Исполнителем крупного проекта назначен муниципальный комитет по городскому хозяйству Ставрополя. Планируемые мероприятия включают демонтаж старого покрытия, замену основы и укладку современной плитки. Наряду с этим предполагается установка нового асфальтового покрытия, бортовых камней и нанесение дорожной разметки.