Масштабный проект ЖК «Городской бор» представили в Серпухове

Проект жилого квартала «Городской бор» , который появится в городском округе Серпухов, представили в местном музыкально-драматическом театре. На площади 23,5 гектара в семь очередей возведут дома переменной этажности, образовательную и коммерческую инфраструктуру, а также общественно-деловой центр.

Знаковое для профессионального сообщества событие прошло в формате иммерсивного шоу «Новая глава» — художественного действия, объединившего архитектуру, музыку, свет и пластику. Участникам представили собственную цифровую платформу для комфортных сделок и предложили стать частью профессионального сообщества.

«Для города это новый вектор развития, для Подмосковья — точка притяжения, а для наших клиентов — идеальный баланс между спокойной загородной жизнью и возможностями городской инфраструктуры», — заявил коммерческий директор проекта Антон Любин.

Жилой комплекс разместится по соседству с многовековым бором в 10 минутах езды от центра Серпухова.

В рамках культурной программы гости оценили выступления артистов Серпуховского музыкально-драматического театра: фрагменты балетных постановок, классическую музыку в исполнении симфонического оркестра, отрывки из спектаклей. Завершился вечер живым общением, где участники задали все интересующие вопросы создателям проекта.