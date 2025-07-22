Россия приступает к масштабному проекту по обеспечению безопасности населения новороссийских территорий, подвергшихся массированным обстрелам украинской армии. Президент Владимир Путин поручил разработать комплекс мероприятий по полному разминированию обширных зон конфликта, которые стали крупнейшими минными полями планеты, сообщил сайт News.ru .

Общая площадь зоны, нуждающейся в очистке, превышает 250 тысяч квадратных километров, причем украинские силы применяли сотни тысяч специальных взрывных устройств. Ожидается, что полное обезвреживание займет десятки лет и потребует огромного числа профессиональных инженеров-разведчиков и новейших технологий.

В Минпромторге отметили, что особое внимание уделено поиску способов безопасной реабилитации сельских угодий и производственных комплексов региона, загрязненных боеприпасами. Несмотря на трудности, государственные органы выражают уверенность, что задача будет выполнена качественно и своевременно.

Для обсуждения перспектив безопасного освоения новых территорий впервые пройдет форум «Земли России», где соберутся представители бизнеса, госструктур и гражданского общества. Участники планируют обсудить порядок обустройства дорог, водоснабжения, строительства жилья и производств, учитывая важность полного обезвреживания местности перед началом любых работ.