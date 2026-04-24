Масштабная кампания спасла красноярский приют для собак

Совместная работа красноярских волонтеров и благотворительного проекта 1win Charity спасла приют «Собачий мир», куда свезли бездомных животных, оказавшихся под угрозой ликвидации. О том, как региональная инициатива превратилась в федеральную кампанию, рассказала пресс-служба проекта.

В феврале этого года в Красноярском крае в силу вступили поправки в региональное законодательство об усыплении бродячих собак. Под угрозой уничтожения оказались тысячи животных, содержащихся в пункте временного содержания «Берег».

Зоозащитники и волонтеры организовали центр помощи бездомным животным «Собачий мир», чтобы спасти оставшихся без защиты собак от усыпления. Но денег и ресурсов им не хватило.

На помощь пришел благотворительный проект 1win Charity, который выделил восемь миллионов рублей для строительства здания приюта и взял на себя основную работу по привлечению внимания к спасению бездомных животных.

О «Собачьем мире» рассказали блогеры-миллионники Карина Аракелян и Маргарита Студенткова, а также другие известные лидеры общественного мнения. Они не ограничились только сообщениями, а сделали взносы и лично посетили приют, чтобы помочь бездомным животным.

В стороне не остались и представители шоу-бизнеса. Народный артист Филипп Киркоров и певица MONA публично заявили о поддержке «Собачьего мира». О красноярском приюте для животных узнала вся Россия. Только за четыре недели марта аудитория телеграм-канала «Собачьей жизни» выросла с трех до почти 5,5 тысячи человек.

В 1win Charity заявили, что такая огласка помогла обратить внимание всего общества на судьбу бездомных животных и воспитать культуру гуманного обращения.