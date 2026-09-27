Массажист Горчакова заявила, что необычный спа-ритуал с «массажем мозга» помогает нервной системе перейти в режим отдыха

Популярный спа-ритуал для головы помогает нервной системе переключиться в режим отдыха за счет мягкого воздействия на рецепторы кожи и мышцы шеи. Об этом сайту «Крымская газета» рассказала массажист София Горчакова.

По словам специалиста, процедура включает очищение кожи, проработку шейно-воротниковой зоны, прогрев в хамаме и гидромассаж аква-дугой. Сеанс не затрагивает ткань мозга напрямую, а стимулирует нервные окончания и органы чувств, помогая снять эмоциональное и мышечное перенапряжение.

Горчакова подчеркнула, что спа-уход не является медицинским методом и не заменяет обращения к врачу при регулярных головных болях или сосудистых нарушениях. Также эксперт предостерегла от бесконтрольного использования домашних массажеров, охватывающих шею: при проблемах с давлением или позвоночником такие устройства могут навредить.