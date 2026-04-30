Mash Paradox: капитал семьи оленеводов на Крайнем Севере может достигать 45 млн рублей

Каждый год порядка 280 человек на Ямале выбирают оседлый образ жизни, переезжая из тундры в города. Автор проекта Mash Paradox Антон Стариков отправился на Крайний Север, чтобы лично узнать детали жизни коренных малочисленных народов.

Одними из главных героев репортажа Иван и Ульяна — семья оленеводов, проживающая за Полярным кругом в четырех часах езды на снегоходах от села Аксарка. За плечами пары 28 лет брака, 13 детей и уже 11 внуков.

Капитал семьи, живущей в хижине из палок и шкур может достигать до 45 миллионов рублей.

«Олени для кочевого образа жизни — это самое главное», — отметила героиня выпуска.

По словам руководителя поддержки коренных малочисленных народов Григория Лымара, государство всесторонне поддерживает тех, кто выбирает кочевничество. Среди мер помощи — субсидии и выплаты, покрывающие расходы на базовый минимум бытовых нужд.