Mash на Горке: ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве

В Москве 13 декабря пройдет зимний фестиваль тюбингов «Mash на Горке» в парке 50-летия Октября: участники будут скатываться с горки на самодельных «ватрушках», соревноваться за призы и наслаждаться зимними активностями. На мероприятии будет все — от креативных заездов и интерактивов до DJ-сетов и фотозон. Вход для гостей свободный.

«Mash на Горке» — ежегодный фестиваль, где участники соревнуются в скорости спуска с горки на «ватрушках». Впервые он прошел в Санкт-Петербурге и вызвал огромный интерес. Участники сами украшают свои тюбинги — чтобы они были не просто красивыми, но и максимально запоминающимися. В программе несколько номинаций с ценными призами для победителей.

Также будут доступны интерактивные зоны: Mash «Инструменты для создания новостей» — погружение в работу журналиста, квесты, творчество и языковые челленджи; Mash-room «Рыбалка» — семейная зона отдыха с «медийным уловом» и призами; Mash на Мойке «Сосули» — кольцеброс для детей и взрослых, зона релакса с креслами-мешками. Помимо этого организаторами подготовлены экспресс-конкурсы, фотозоны, DJ-сет и утренняя зарядка с Анастасией Тукмачевой (амбассадор Движения «Здоровое Отечество», крупнейший спортивный блогер, ультрамарафонец, победительница первого в России экстремального триатлона).

Вход на фестиваль свободный — все желающие могут прийти посмотреть на заезды, посетить интерактивные зоны, поучаствовать в утренней зарядке и конкурсах. После завершения официальной программы гости смогут свободно покататься на тюбингах.

Ведущими мероприятия выступят Влад Антонов, Даня Лядов и Александр Шпак — три усача Mash, отвечающие за конкурсы, интерактивы и настроение гостей.