Март, апрель, октябрь и ноябрь назвали наиболее загруженными для автосервисов месяцами

Заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов рассказал изданию Motor, что наиболее загруженными для автосервисов являются месяцы март, апрель, октябрь и ноябрь. Это стоит учитывать тем, кто планирует визиты в сервисные центры, написал «Петербургский дневник» .

Эксперт отметил, что помимо времени года, большое значение имеют и конкретные дни недели. Так, наибольшее количество автомобилистов обычно приходит во вторник, среду и четверг, а также в субботу.

В понедельник, пятницу и воскресенье, по словам Романа Тимашова, загрузка сервисных центров ниже. Однако на ситуацию могут влиять и другие факторы, такие как местоположение сервиса, категории клиентов и перечень обслуживаемых брендов.