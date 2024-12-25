Маркетплейсы обяжут продвигать российские товары

Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги иностранным брендам при поиске товара. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — заявил Алиханов.

Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке». Однако на маркетплейсах отсутствует «полочное пространство» и принципы показа товаров отличаются от обычных магазинов, отметил глава Минпромторга.

Госдума ранее выступила с инициативой, как защитить россиян от мнимых скидок. Депутаты предложили обязать магазины указывать динамику цен за три месяца до начала распродажи. Такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы, считают авторы инициативы.