Маркетолог Волошанина рассказала, что онлайн-шопинг выгоднее покупок в физических магазинах

Маркетолог, директор маркетингового агентства BCSA Елизавета Волошанина в интервью радио Sputnik поделилась, почему онлайн-покупки могут быть выгоднее офлайн.

По словам специалиста, торговые сети стимулируют покупателей увеличивать расходы в физических магазинах с помощью ярких выкладок и акций.

«Современные торговые сети активно работают над тем, чтобы стимулировать покупателей тратить больше денег в офлайн магазинах», — отметила эксперт.

Однако онлайн-шопинг позволяет избежать таких ловушек. Покупатель имеет возможность тщательно обдумать каждую покупку, сравнить цены и выбирать наиболее выгодные варианты.

Кроме того, интернет-магазины часто предлагают товары по сниженным ценам, так как им не нужно оплачивать аренду и содержать большой штат сотрудников, подчеркнула Волошанина.