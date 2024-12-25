Маркетолог Волошанина посоветовала дарить подарки, связанные с эмоциями

Что будет актуально в качестве новогоднего подарка в год Деревянной Змеи? Своими рекомендациями с радио Sputnik поделилась маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина

По ее словам, в топ самых желанных подарков входят туристические путевки, техника, ювелирные украшения и деньги в конверте. Однако далеко не каждый готов дарить дорогие подарки. Маркетолог советует обратить внимание на более доступные варианты: совместный отдых или впечатления. Это может быть все что угодно — от семейной фотосессии до поездки на лошадях или полета в аэротрубе.

Тем, кто ищет подарок для знакомых, коллег или не очень близких людей, стоит присмотреться к оригинальным идеям, а также книгам — это универсальный вариант. Главное правило — выбирать то, что точно порадует получателя, а не того, кто дарит.

Маркетолог предлагает отказаться от стереотипных решений в пользу запоминающихся впечатлений и эмоций.