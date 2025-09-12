Маркетолог Васильева отметила, что удачные заголовки помогают привлечь внимание аудитории в соцсетях

В современном мире социальные сети — это отдельная реальность с собственными правилами и способами борьбы за интерес пользователей. Маркетолог и продюсер Ольга Васильева в беседе с RuNews24.ru поделилась секретами, как сделать рекламный пост популярным.

По мнению эксперта, у рекламы есть всего несколько секунд, чтобы удержать внимание в ленте постов — менее двух, а в коротких видео — три–пять секунд. Чтобы добиться этого, нужно начать с удачного заголовка. Он может содержать необычный факт, развенчание распространенного мифа, основную проблему аудитории, желаемый результат или интригу. Например: «Вы точно теряете 80% клиентов из-за этой ошибки», отметил сайт «ТСН 24».

Визуал также играет важную роль. Яркие и контрастные цвета, нестандартный шрифт, наглядные схемы — все это привлекает внимание. Также эффективны изображения с лицами людей, выражающих яркие эмоции, и с животными. Важно использовать «крючок» — неожиданное мнение, факт или поворот сюжета.

«Чтобы прорваться через информационный шум, нужно обращаться к подсознанию аудитории. Попадите в боль, используйте грамотный визуал, вызовите эмоцию — прежде чем пользователь прочитает ваш контент, его уже зацепит триггер», — подчеркнула специалист.

Наконец, заголовки с цифрами и эмодзи привлекают на 15% больше внимания, заключила Васильева.