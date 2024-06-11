Маркетолог Суставова назвала распродажи в магазинах уловкой для покупателей

Почти все магазины заманивают покупателей с помощью специальных уловок. Одной из них считается сезонная распродажа, рассказала маркетолог, владелица агентства консалтинга и коммуникаций Agency DC&Co Дарья Суставова в беседе с Life.

По словам специалиста, ограничение может быть по количеству остатков, срокам продажи и многим другим причинам. Также магазины могут заманивать покупателей благодаря закрытым распродажам для постоянных клиентов и персональным скидкам.

Кроме того, в этом плане отлично работает вирусная и медийная реклама, отметила Суставова.