Маркетолог Сидорин объяснил, что присутствие только в поисковой выдаче перестало гарантировать бизнесу новых клиентов

Присутствие только в поисковой выдаче перестало гарантировать компаниям встречу с клиентами, поскольку интернет стал более специализированным. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель отдела поискового маркетинга интернет-агентства Relevant Илья Сидорин.

По его словам, сейчас место начала поиска зависит от конкретной задачи. Массовые товары потребители ищут на маркетплейсах, бытовые услуги — в специализированных сервисах, картах или районных чатах, а для выбора сложной услуги изучают несколько источников, включая сайты, отзывы и нейросети.

«Если компания ищет поставщика, подрядчика или партнера, Яндекс и Google по-прежнему остаются одним из самых удобных способов начать поиск», — пояснил Сидорин.

Эксперт подчеркнул, что главному вопросу бизнеса сегодня стало понимание того, на какой именно площадке клиент начинает искать конкретный товар или услугу.