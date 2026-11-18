Магазины во время распродаж создают ощущение упущенной выгоды и подталкивают к незапланированным тратам. Об этом сайту «Известия» сообщила эксперт по маркетингу Елена Пономарева.

По ее словам, таймеры акций, сообщения об остатках и зачеркнутые ценники заставляют человека думать об экономии, а не о пользе вещи. Дополнительно бюджет истощают небольшие покупки по 500–1000 рублей.

Чтобы избежать лишних расходов, эксперт советует заранее составить список необходимого и определить бюджет. Важно сравнивать стоимость в разных магазинах, проверять историю цен и обращать внимание на итоговую сумму с учетом доставки, а не на процент скидки. Перед оплатой стоит сделать паузу и решить, была бы вещь куплена за полную стоимость.