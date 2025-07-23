Маркетолог Новиков рассказал о подорожании школьных товаров на 25-30%

Член Гильдии маркетологов Игорь Новиков сообщил « Москве 24 », что в 2025 году в России школьные товары подорожали на 25–30% по сравнению с предыдущим годом.

По словам эксперта, ежегодное повышение цен — это стабильная ситуация, обусловленная инфляцией и особенностями ценообразования на детскую продукцию, написала «Газета.Ru».

Как пояснил специалист, школьная техника в этом году подорожала сильнее, чем бумажная или деревянная канцелярия, стоимость которой увеличилась примерно на 10%. Цена на школьную форму зависит от поставщика и региона. Если одежда шьется в России, то подорожание будет незначительным, а если компании закупают ткани у китайских или турецких производителей, то цены вырастут сильнее.