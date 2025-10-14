Маркетолог Назаров предположил, что в ближайшем будущем термин «импортозамещение» вовсе исчезнет

Термин «импортозамещение» постепенно теряет актуальность в современной экономике, считает экономист и маркетолог Владимир Назаров. Выступая на радио «Говорит Москва» , он отметил, что идея отказа от импортозамещения и создания продуктов, опережающих мировые аналоги, уже давно присутствует в научных кругах.

Назаров полагает, что в ближайшем будущем термин «импортозамещение» вовсе исчезнет из речи экспертов и чиновников, поскольку современный мир построен на интеграции экономик и обмене товарами. Он видит будущее в «белом импорте», свободном от бюрократических преград и серых схем.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала перейти от простого копирования западных образцов к разработке инновационных продуктов, способных обогнать конкурентов. В своем выступлении на пленарном заседании Совета Федерации она подчеркнула необходимость диверсификации промышленного производства и создания новых точек экономического роста в регионах России.