Маркетолог Мартынова заявила, что средняя зарплата рабочего персонала достигла почти 75 тысяч рублей

Сегодня каждая шестая вакансия в сфере рабочих профессий предлагается специалистам без опыта. Новичков активно берут операторами производственной линии, слесарями, электромонтажниками, технологами и машинистами, рассказала ведущий маркетолог hh.ru по Северо-Западу Александра Мартынова студентам Санкт-Петербургского Технического колледжа управления и коммерции. Ее слова приводит сайт Gazeta.spb .

По данным эксперта, на сегодняшний день средняя заработная плата рабочего достигла 74,9 тысяч рублей. Это на 14,7 тысяч рублей больше, чем в целом по рынку.

В пятерку самых популярных предложений для начинающих специалистов попали продавцы-консультанты, кассиры, курьеры, водители и официанты. Руководители предприятий все чаще поддерживают тенденцию того, чтобы труд приносил не только пользу, но и удовольствие.

Для этого организуются комфортные условия работы, повышается оплата и предлагается разнообразный досуг, добавила Мартынова.