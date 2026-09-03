Маркетолог Маликов оценил стоимость продуктовой корзины здорового питания на неделю

Маркетолог Сергей Маликов в интервью радио Sputnik рассказал о стоимости полноценного рациона здорового питания для взрослого человека. Он отметил, что продуктовая корзина на неделю обойдется примерно в 3 500–5 500 рублей. Итоговая сумма зависит от города проживания, выбора супермаркетов и марок товаров.

Маликов указал, что классический продуктовый набор стоит около 8 100 рублей в месяц или 2 000 рублей в неделю. Однако такой набор не считается полезным, так как включает в себя недорогие продукты без качественного мяса, хорошей рыбы и свежих овощей.

Эксперт подчеркнул, что при переходе на здоровое питание расходы увеличатся. Примерно 2 000 рублей в неделю уйдут на белок (курица, индейка, мясо, яйца, рыба). Еще 1 500 рублей — на свежие овощи, зелень и фрукты. Творог, сыр и натуральные йогурты обойдутся в 700–900 рублей. При этом полезные крупы (гречка, овсянка) и растительное масло будут стоить дешевле всего.

По словам Маликова, переход от «минимального» рациона к полноценному правильному питанию по современным медицинским стандартам увеличит итоговый чек примерно в 2–2,5 раза.