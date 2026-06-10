Маркетолог Лычагина указала на тенденцию превращения фейков в убедительный информационный продукт

Фейковые новости стали серьезной проблемой современного информационного пространства, поскольку их все сложнее отличить от достоверных сообщений. Об этом рассказала бренд-маркетолог международного уровня Ксения Лычагина в интервью «Известиям» .

По словам эксперта, ранее фейки можно было распознать по эмоциональным заголовкам и сомнительным источникам. Однако сейчас они выглядят гораздо убедительнее: оформляются в виде аналитики, сопровождаются графиками и ссылками на «исследования».

Лычагина подчеркнула, что наличие фрагментов правды делает такие сообщения особенно опасными. Эмоционально окрашенные формулировки и «авторитетные» маркеры усиливают эффект доверия.

Особое внимание эксперт уделила манипуляции статистикой. Цифры воспринимаются как объективный аргумент, даже если их интерпретация вводит в заблуждение. Например, рост показателя может выглядеть значительным, хотя на деле изменения невелики.

Также Лычагина предупредила, что фейки представляют риск для брендов. Любая компания может столкнуться с репутационным ущербом из-за вырванных из контекста цитат или анонимных публикаций.