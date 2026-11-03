Маркетолог Кузьмин предупредил об опасности агрессивной химии для сантехники

Сильные кислоты и щелочи не только портят хромированные и керамические изделия, но и могут вызвать серьезное отравление при вдыхании. Об этом спецкору НСН заявил маркетолог направления «Сантехника» российского предприятия международного бренда VitrA в подмосковном Серпухове Антон Кузьмин.

По словам специалиста, для ухода за качественной сантехникой такие средства практически не нужны, так как гладкая глазурь очищается легкими составами на уровне средств для чистки стекол. Кузьмин добавил, что керамические изделия необходимо обрабатывать мягкими чистящими средствами по меньшей мере раз в неделю. При использовании более мощной химии обязательно нужно надевать перчатки и проветривать помещение.