Маркетолог Коровкина отметила, что мозгу проще расстаться с деньгами ради быстрого удовольствия и удобства

Люди часто легче расстаются с деньгами ради сиюминутных удовольствий и удобства, чем ради покупок, которые принесут пользу в будущем, например книг или образовательных курсов. О причинах такого потребительского поведения «Известиям» рассказала член Гильдии маркетологов Виолетта Коровкина.

Эксперт объяснила, что мозг реагирует не на ценность продукта, а на скорость, с которой эта ценность достигает человека. Поэтому утром многие без раздумий платят около 650 рублей за латте с овсяным молоком, а вечером могут отказаться от покупки книги за те же деньги, посчитав ее слишком дорогой.

По словам Коровкиной, кофе дает мгновенное ощущение удовольствия — вкус, тепло в руках и короткий ритуал среди рабочего дня. Знания же из книги проявляются позже, поэтому мозг автоматически воспринимает такую покупку как менее приоритетную.

Кроме того, эксперт отметила, что рынок активно использует особенности психологии потребителей. Подписки, экспресс-доставка и премиальные сервисы устроены так, чтобы решение о покупке принималось автоматически. В то же время инвестиции в развитие требуют осознанного выбора и готовности платить за результат, который станет заметен только со временем, добавила Коровкина.