Маркетолог Коро включил подарочные книги в число лучших новогодних презентов

Член Гильдии маркетологов Николас Коро поделился с ОТР своими идеями о том, какие подарки будут актуальны в преддверии Нового года.

Маркетолог признался, что каждый год вместе с коллегами составляет рейтинг презентов. Хотя деньги присутствуют в списке уже несколько лет, они не занимают первого места.

По мнению Коро, выбор подарка должен учитывать возраст, пол и регион проживания человека.

«Конечно же, можно создать некий общий рейтинг. В него в этом году входят ювелирные украшения», — цитирует специалиста RT.

Кроме того, в список рекомендуемых подарков входят подарочные книги (например, о живописи или архитектуре) и одежда.