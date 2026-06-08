Маркетолог Кобец предупредила о рисках использования биометрии в магазинах

Маркетолог Маргарита Кобец заявила, что использование биометрических данных при покупке товаров может привести к серьезным последствиям. Одним из главных рисков является утечка информации, которая может быть использована злоумышленниками для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.

Кобец подчеркнула, что данные о взглядах и пульсе покупателей могут быть использованы для определения их психологического состояния и выявления скрытой информации. Например, взгляд может выдать, какие товары человек пытается скрыть или стыдливо рассматривает. Пульс может показать испуг, возбуждение или усталость, что может быть связано с личными обстоятельствами, а не с магазином.

Кроме того, система может ошибочно обвинять некоторых людей в противоправных действиях в магазине. В зону риска могут попасть люди с тревожными расстройствами, повышенной потливостью или учащенным пульсом от природы.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов заявил, что виртуальные примерочные могут собирать биометрические данные, которые нельзя заменить при утечке.