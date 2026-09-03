Маркетолог Кирьянов заявил, что дети стали участвовать в выборе канцелярии из-за изменения восприятия школьных товаров

Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов в интервью радио Sputnik рассказал, что сейчас больше половины российских семей выбирают школьные товары вместе с ребенком.

По словам эксперта, раньше родители чаще самостоятельно определяли параметры покупки, оценивая стоимость, качество и практичность товара. Теперь же ребенок становится полноценным участником выбора: он обращает внимание на дизайн, цвет, любимых персонажей и другие детали. При этом итоговое решение остается совместным — взрослые отвечают за практическую сторону покупки, а дети помогают определить, что им действительно нравится.

Кирьянов объяснил, что такая тенденция связана с изменением восприятия школьных товаров. Раньше они были просто функциональными предметами, а теперь рюкзак, пенал, тетрадка или даже маленький аксессуар-брелок становятся частью ежедневной среды ребенка, которая помогает справляться с регулярным стрессом. Поэтому детям важно, чтобы канцелярия и иные школьные атрибуты соответствовали их интересам и напоминали о заботе родителей.