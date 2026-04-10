В 2026 году российский рынок бизнес-образования и личностного роста переживает значительные изменения. Спрос на услуги коучей в корпоративном секторе рухнул на 45%, а выручка сегмента «инфобизнеса» впервые показала отрицательную динамику. Об этом MIR24.TV рассказала маркетолог-стратег, эксперт по анализу рынков и управлению изменениями в промышленном и сервисном секторах Ирина Кесаева.

Причина обвала рынка коучинга она назвала тотальное разочарование в абстрактных методиках и возвращение к классическому наставничеству и фундаментальному образованию.

Последствия для экономики: — Рекордное падение спроса на услуги коучей может сигнализировать о выздоровлении реальной экономики и государственного управления. — Компании больше не готовы платить миллионы за тренинги по «командному духу», если у них не хватает инженеров, технологов и операторов станков.

По мнению Кесаевой, рынок осознал, что мягкие навыки не заменят твердую экспертизу. Произошел возврат к классическому наставничеству и фундаментальному образованию, которое курируется профильными министерствами и ведомствами.