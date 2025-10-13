Маркетолог Качалов напомнил, что молоко могут уменьшать в объемах для сохранения цены

Кандидат экономических наук и маркетолог Игорь Качалов в интервью « Абзацу » рассказал, что производители способны уменьшать объемы упакованных товаров до тех пор, пока не достигнут минимально возможной граммовки.

По его словам, изменения могут затронуть как шоколад и конфеты, так и сметану и молоко. Основным фактором здесь является фасовка.

«Конфеты, условно говоря, упаковывавшиеся по 20 штук, могут упаковываться по 15 единиц. Сметана, молоко и прочее из этого списка [тоже могут сокращаться в объемах]», — пояснил специалист.

Он также отметил, что тенденция к снижению объема при сохранении прежней цены сформировалась еще в 2005 году и не зависит от внешних факторов, а определяется решениями самих компаний.