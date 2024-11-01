Маркетолог Хоменок заявил, что ИИ не сможет заменить профессионалов

Разговоры о том, что нейросети заменят людей и последние повсеместно останутся без работы, сильно преувеличены. Таким мнением поделиося с «ФедералПресс» маркетолог Антон Хоменок.

По его словам, когда дело касается по-настоящему профессиональных специалистов, искусственный интеллект никогда не сможет стать их полной заменой. В лучшем случае, они начнут использовать его в качестве инструмента, помогающего в работе.

Дело в том, что ИИ все еще допускает довольно серьезные ошибки, и только человек в состоянии определить корректность предоставленных данных. Поэтому последнее слово остается именно за людьми, добавил маркетолог.