Маркетолог Хоменок: органы надзора не должны решать проблему защиты блогеров от фейковых аккаунтов

Органы надзора не должны решать проблему защиты популярных блогеров от фейковых аккаунтов. Таким мнением в разговоре с «ФедералПресс» поделился маркетолог Антон Хоменок.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон, обязывающий социальные сети регистрировать пользователей с более чем 10 тысячами подписчиков на Госуслугах.

По словам собеседника, защищать блогеров от мошенников должна социальная платформа, но никак не государственный регулятор. Хоменок считает, что цель закона заключается в создании реестра каналов, которые могут приносить доход с целью обеспечения уплаты налогов.

Новый закон призван заставить крупных блогеров оформлять налоговую регистрацию, добавил он.