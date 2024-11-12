Маркетолог Хай Иен объяснила, что пюре быстрого приготовления делают из настоящей картошки

Пюре быстрого приготовления на самом деле делается из обычной картошки, вопреки распространенному мнению, что это какой-то химический порошок. Об этом Life рассказала директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен.

По ее словам, приготовление будущего пюре из стаканчика похоже на домашний процесс, но в промышленных масштабах. В частности, большое количество картошки сначала чистят, моют и варят.

Но потом получившийся продукт раскатывают в тонкий лист и сушат. После этого — его измельчают в порошок и фасуют по стаканчикам и контейнерам. Таким образом, пюре быстрого приготовления по составу мало отличается от домашнего, добавила эксперт.