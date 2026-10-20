Маркетолог Гукалова объяснила интерес масс-маркета к бежевым детским вещам их универсальностью

Популярность нейтральных оттенков в детских товарах выгодна производителям из-за дешевизны светлых тканей и их универсальности. Об этом сайту «Вечерний Санкт-Петербург» рассказала член «Гильдии маркетологов» Анастасия Гукалова.

По словам эксперта, базовые вещи долго не выходят из моды, поэтому масс-маркет продает их без необходимости устраивать масштабные распродажи остатков. К нейтральной одежде проще подобрать капсульные дополнения, что стимулирует рост среднего чека и повторные визиты покупателей.

Психологи объясняют родительскую тягу к монохрому попыткой снизить визуальный шум и взять под контроль бытовой хаос. При этом специалисты предупреждают: до девяти месяцев зрение ребенка учится различать яркие краски, и их отсутствие рискует нарушить нормальное формирование зрительной системы.