Маркетолог Головин посоветовал формулировать правдоподобную причину акции при проведении распродажи

Маркетолог Павел Головин рассказал, как избежать неудач при организации распродаж. На результаты влияют самые разные факторы, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Он посоветовал изначально сформулировать правдоподобную причину проведения акции. Кроме того, важно наличие доводов, убеждающих в необходимости покупки товаров со скидкой.

«Второе — это как вы представляете свое предложение. Ведь одно и то же можно продавать по-разному: скидка 50%, продажа за полцены, купи одно — второе получи бесплатно», — добавил специалист.

По его словам, также стоит придумать, как выделиться на фоне конкурентов, и оценить возможные экономические последствия акции.

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