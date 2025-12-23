Маркетолог Гапонова сообщила, что российских потребителей ожидает всплеск покупок кондиционеров в 2026 году
Российских потребителей ожидает серьезный всплеск покупок кондиционеров в 2026 году, связанный с выходом из строя большого числа устройств, эксплуатируемых дольше десятилетия. Такой вывод сделала директор по маркетингу группы компаний «АЯК» Анна Гапонова в своем комментарии для издания Life.ru.
Этот эффект обусловлен достижением предельного срока эксплуатации климатического оборудования, установленного производителями. Срок нормальной работы бытовой техники, согласно статистике, составляет около 10 лет, промышленное оборудование функционирует дольше — от 15 до 20 лет.
Эксперты связывают будущий спрос на кондиционеры с тремя факторами:
— Выработанный ресурс старых моделей, приобретенных ранее;
— Изменение погодных условий, стимулирующее желание установить современную технику;
— Увеличение объемов строительства жилья, сопровождающегося внедрением систем кондиционирования.
Гапонова выделила «пик замены» на рынке климатических систем, отмечая массовую потребность покупателей обновить устаревшую технику. Специалисты указывают, что существующий объем установок приближается к критическому значению, когда значительная доля техники уже близка к выходу из строя.