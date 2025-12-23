Маркетолог Гапонова сообщила, что российских потребителей ожидает всплеск покупок кондиционеров в 2026 году

Российских потребителей ожидает серьезный всплеск покупок кондиционеров в 2026 году, связанный с выходом из строя большого числа устройств, эксплуатируемых дольше десятилетия. Такой вывод сделала директор по маркетингу группы компаний «АЯК» Анна Гапонова в своем комментарии для издания Life.ru .

Этот эффект обусловлен достижением предельного срока эксплуатации климатического оборудования, установленного производителями. Срок нормальной работы бытовой техники, согласно статистике, составляет около 10 лет, промышленное оборудование функционирует дольше — от 15 до 20 лет.

Эксперты связывают будущий спрос на кондиционеры с тремя факторами:

— Выработанный ресурс старых моделей, приобретенных ранее;

— Изменение погодных условий, стимулирующее желание установить современную технику;

— Увеличение объемов строительства жилья, сопровождающегося внедрением систем кондиционирования.

Гапонова выделила «пик замены» на рынке климатических систем, отмечая массовую потребность покупателей обновить устаревшую технику. Специалисты указывают, что существующий объем установок приближается к критическому значению, когда значительная доля техники уже близка к выходу из строя.