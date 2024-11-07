Маркетолог Эфрусси посоветовал записать цены на нужные товары перед «черной пятницей»

Маркетолог Владислав Эфрусси рассказал, как не попасться на хитрости магазинов во время «черной пятницы». Слова эксперта опубликовал News.ru.

Специалист посоветовал переписать цены на необходимые товары перед сезоном скидок.

«Чтобы не попасться на манипуляции, когда старую цену якобы снижают с условных 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, хотя в реальности цена всегда была около 10 тысяч рублей», — пояснил маркетолог.

Он рекомендовал обращать внимание на отзывы и рейтинг товара. Подобная информация поможет избежать покупки некачественной продукции. Эфрусси также отметил, что порой торговые сети меняют условия возврата в «черную пятницу».

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