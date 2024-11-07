Маркетолог Эфрусси посоветовал записать цены на нужные товары перед «черной пятницей»

Маркетолог Владислав Эфрусси рассказал, как не попасться на хитрости магазинов во время «черной пятницы». Слова эксперта опубликовал News.ru .

Специалист посоветовал переписать цены на необходимые товары перед сезоном скидок.

«Чтобы не попасться на манипуляции, когда старую цену якобы снижают с условных 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, хотя в реальности цена всегда была около 10 тысяч рублей», — пояснил маркетолог.

Он рекомендовал обращать внимание на отзывы и рейтинг товара. Подобная информация поможет избежать покупки некачественной продукции. Эфрусси также отметил, что порой торговые сети меняют условия возврата в «черную пятницу».