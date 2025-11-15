Маркетолог Дворникова рассказала, что в «черную пятницу» часто распродаются залежавшиеся товары

Маркетолог Екатерина Дворникова в беседе с изданием « СтальМедиа » поделилась информацией о феномене «черной пятницы». Она отметила, что тренд, зародившийся более 20 лет назад, стал неотъемлемой частью потребительского поведения.

Как подчеркнула специалист, «мегаскидки» не всегда являются таковыми.

«Я сама проверяла: после „черной пятницы“ цены часто оказываются ниже в первые недели после Нового года. Это пример манипуляций, когда товар сначала накачивается ценой, а затем с этой наценки делается скидка», — пояснила эксперт.

По ее словам, период распродаж служит предприятиям не только инструментом повышения выручки, но и возможностью избавиться от товаров, залежавшихся на складах. Дворникова посоветовала бизнесменам проводить ABC-анализ ассортимента перед «черной» пятницей.