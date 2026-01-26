Маркетолог Дяченко указал на риски для именного бренда при плохой репутации бизнесмена

Бренд-маркетолог Александр Дяченко предупредил в беседе с NEWS.ru , что испорченная репутация бизнесмена может негативно сказаться на его именном проекте.

По мнению специалиста, отсутствие узнаваемости личности владельца также не приносит преимуществ бренду.

«Если потребитель не знаком с личностью собственника — он не испытает никаких дополнительных чувств от названия бренда», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на вероятность возникновения негативных ассоциаций, если имя владельца будет напоминать о ком-то другом или вызывать отторжение у определенной части потребителей по этническим или иным причинам.