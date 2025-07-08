Маркетолог Дарычева отметила, что ошибки в маркировке рекламы ведут к потере доверия клиентов

Эксперт в области маркетинга и медиа коммуникаций Ольга Дарычева рассказала RuNews24.ru о распространенных ошибках компаний в маркировке интернет-рекламы.

По мнению специалиста, неправильная маркировка ведет к недовольству аудитории и риску потери доверия клиентов. Дарычева подчеркнула, что отсутствие четкой информации о рекламном характере сообщений, некорректное использование хэштегов и нарушение правил платформ — наиболее частые проблемы, приводящие к блокировкам объявлений и аккаунтов.

Эксперт посоветовала компаниям четко обозначать свою рекламу, изучать требования каждой социальной сети и проводить внутреннее обучение персонала.