Маркетолог Чумаков сообщил, что в 2025 году все больше товаров в Россию будут приходить из Азии

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал, что будет с ценами на потребительском рынке после 1 января. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik .

По его мнению, в 2025 году все больше товаров к нам будут приходить из Азии.

«У нас увеличиваются объемы внешнеторговой деятельности со странами Азии и отлаживаются как логистические маршруты, так и финансовая логистика, хотя есть, конечно, некоторые нюансы, но в целом решений становится все больше», — сказал Дмитрий Чумаков.

В категории «продукты питания» ситуация останется сбалансированной, продолжил эксперт, тогда как на автомобильном рынке движение разнонаправленное. Большое ценовое давление в связи с высокой ставкой кредитования сейчас отмечается в сегменте недвижимости.

Тематические новогодние товары после 1 января можно будет купить дешевле, заверил маркетолог.