Маркетолог Чумаков рассказал, что скидки на межсезонной распродаже коснутся новогодних наборов

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik , каких товаров коснется межсезонная распродажа.

По словам эксперта, снизится стоимость продукции зимних видов спорта, активного отдыха, а также новогодних украшений.

«Существенные будут скидки на кондитерские изделия, которые оформлены с новогодней тематикой, потому что у кондитерских изделий есть ограниченный срок годности», — добавил специалист.

Он также отметил, что снижение цен на одежду, обувь и прочие товары является традиционной мерой компаний для стимулирования интереса потребителей к новым коллекциям.