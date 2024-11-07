Маркетолог Чумаков посоветовал закупаться подарками к Новому году в ноябре

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков в беседе с радио Sputnik посоветовал россиянам начать закупать подарки к Новому году уже в ноябре. Именно в последний месяц осени магазины делают самые высокие скидки.

По словам эксперта, многие продавцы предлагают одежду, косметику, парфюмерию со скидками до 30-50%. Уже сейчас в рамках любой категории товаров можно найти интересные предложения.

«Можно присмотреться к продуктам питания, которые не портятся и пригодятся для новогоднего стола, к напиткам. Сейчас будут проводиться акции по такой широкой категории, как подарки», — сказал Чумаков.

Эксперт отметил, что многие магазины продолжают продавать товары на выгодных условиях вплоть до самого Нового года.