Маркетолог Бережная рассказала, что успех в общении зависит от внутреннего спокойствия

Сила слова играет важную роль в коммуникации, будь то собеседование или клиентский опрос. Стратегический маркетолог, директор по маркетингу ООО «Вместе.ПРО» Кадрия Бережная рассказала « Известиям », как использовать речевую стратегию для достижения целей в HR, PR и маркетинге.

По мнению эксперта, успех в общении зависит от внутреннего спокойствия и четкого плана. Прежде чем начать разговор, необходимо ответить на несколько вопросов: какова цель диалога, кто собеседник, какая роль отводится вам и что нужно сделать для достижения результата.

Для успешного прохождения интервью важно уметь управлять своим состоянием и четко доносить мысли. Ежедневные 10–15-минутные тренировки с речевыми модулями помогут укрепить уверенность в себе, отметила специалист.