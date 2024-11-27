Инфоцыганство — относительное новое явление, паразитирующее на слабостях человека. Зачастую такие люди создают ажиотаж вокруг фальшивой проблемы и предлагают ложные пути к ее решению. О признаках инфоцыганства рассказала руководитель отдела по работе с клиентами маркетинговой компании «Имиджмарк» Юлия Бардукова в интервью сайту «ТСН24» .

По ее словам, мнимые эксперты используют базовые принципы психологии в сочетании с маркетингом, что в целом подрывает доверие к рынку образовательного и коучингового контента.

Чаще всего инфоцыгане манипулируют страхами аудитории и обещают быстрый результат. Они подкрепляют свою авторитетность отзывами «успешных учеников» и публикуют постановочные фото или видео.

Кроме того, прибегают к играм с самооценкой и заставляют человека испытывать тревогу, стыд и дискомфорт, чтобы потом волшебным образом избавиться от этих чувств, резюмировала Бардукова.