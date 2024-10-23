Многие торговые сети используют малозаметные хитрости для увеличения продаж. Подробнее рассказал креативный маркетолог Дмитрий Банчуков в беседе с Life .

По его словам, одна из уловок магазинов — тележки с дребезжащими колесами. Шум при использовании конструкции заставляет покупателя идти медленнее и тщательнее смотреть по сторонам. Благодаря данному методу человек обращает внимание на все стеллажи.

Еще один трюк — определенное расположение товаров на полках, отметил специалист. На уровне глаз обычно находятся дорогие продукты. Кроме того, вперед выставляют товары с коротким сроком годности, которые сотрудники магазина желают поскорее продать.