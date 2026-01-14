Маркетолог Андреева спрогнозировала рост конкуренции в IT и маркетинге

Руководитель отдела маркетинга и PR компании «Адвирос» Мария Андреева в беседе с « Известиями » указала на снижение количества вакансий с ноября прошлого года на 30%, в то время как активность соискателей увеличилась.

Специалист посоветовала не затягивать с поиском новой работы, если текущая позиция не соответствует ожиданиям.

«Конкуренция будет только расти, особенно в таких сферах, как IT, маркетинг, PR, закупки и безопасность», — предупредила эксперт.

По словам Андреевой, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда, стоит проявить открытость к нестандартным формам занятости, таким как дистанционная работа или неполный рабочий график, и регулярно повышать квалификацию. Работодателям все чаще требуются сотрудники, владеющие технологиями искусственного интеллекта.