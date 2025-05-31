Мариуполь открывает пляжи. Какие плюсы у нового курортного направления?

В Мариуполе начинается курортный сезон. Пляжи Азовского моря ждут туристов, но что ждет туристов на этих курортах? О ценах, инфраструктуре и логистике ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал директор виллы «Лагуна» Александр Долгих.

О начале курортного сезона объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Азовское море, теплое с мая по октябрь, должно стать здравницей для россиян. Внутреннее море России имеет массу преимуществ — быстро прогревается, долго остается теплым, богато минералами и полезными элементами, рассказал Пушилин.

Первый вопрос, который волнует потенциальных туристов — это цены. Если два года назад стоимость номера полулюкс варьировалась от 600 рублей, то в сезон 2025 года за тот же номер придется заплатить от 1100 рублей.

«Цены, конечно, повыше, чем два года назад, немножко мы уже адаптировались к современным реалиям. <…> Активно бронируют июнь, июль. Поэтому люди будут», — отметил директор виллы, расположенной на берегу Азовского моря.