Мариуполь открывает пляжи. Какие плюсы у нового курортного направления?
Директор «Лагуны» Долгих об отдыхе в Мариуполе: бронируют июнь и июль
В Мариуполе начинается курортный сезон. Пляжи Азовского моря ждут туристов, но что ждет туристов на этих курортах? О ценах, инфраструктуре и логистике ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал директор виллы «Лагуна» Александр Долгих.
О начале курортного сезона объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Азовское море, теплое с мая по октябрь, должно стать здравницей для россиян. Внутреннее море России имеет массу преимуществ — быстро прогревается, долго остается теплым, богато минералами и полезными элементами, рассказал Пушилин.
Первый вопрос, который волнует потенциальных туристов — это цены. Если два года назад стоимость номера полулюкс варьировалась от 600 рублей, то в сезон 2025 года за тот же номер придется заплатить от 1100 рублей.
«Цены, конечно, повыше, чем два года назад, немножко мы уже адаптировались к современным реалиям. <…> Активно бронируют июнь, июль. Поэтому люди будут», — отметил директор виллы, расположенной на берегу Азовского моря.
Долгих отметил, что цены пришлось поднять, так как растет стоимость содержания гостевого фонда — это и подорожание материалов, и удорожание услуг.
«Коммунальные услуги, цены вокруг и так далее, обслуживание, материалы дорожают. Все равно базу надо подготовить. Что бы это ни было, идет серьезная подготовка, покраска и ремонт. Очень все дорого. <…> Все зависит от этого. В совокупности вот приходим к таким ценам», — пояснил собеседник 360.ru.
Долгих рассказал, что 80% бронирований приходится на жителей ДНР, с материка приезжают меньше. Возможно, причина в логистике. Пока с Мариуполем нет прямого железнодорожного сообщения. В город можно добраться напрямую из Москвы или из Ростова-на-Дону автобусом или на личном транспорте. Железнодорожный вокзал в Мариуполе отремонтировали, так что в ближайшее время можно ожидать и запуска ж/д транспорта.
«Я думаю, не за горами это время, когда будут ходить прямые рейсы», — добавил Долгих.