Мария Захарова включила Библию и Коран в список для обязательного прочтения

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась списком из пяти книг, которые, по ее мнению, должен прочитать каждый образованный человек. Об этом сообщил Life.ru.

Напомним, 23 апреля во всем мире отмечают День книг. В связи с этим представитель ведомства подготовила список произведений для обязательного ознакомления.

Захарова рекомендовала прочесть Библию, Коран и Тору. Кроме того, она посоветовала обратить внимание на такие романы, как «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

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