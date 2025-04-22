Мария Захарова включила Библию и Коран в список для обязательного прочтения

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась списком из пяти книг, которые, по ее мнению, должен прочитать каждый образованный человек. Об этом сообщил Life.ru .

Напомним, 23 апреля во всем мире отмечают День книг. В связи с этим представитель ведомства подготовила список произведений для обязательного ознакомления.

Захарова рекомендовала прочесть Библию, Коран и Тору. Кроме того, она посоветовала обратить внимание на такие романы, как «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.