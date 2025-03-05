Мария Кожевникова призвала ужесточить меры в решении проблем с бродячими собаками

Известная актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова прокомментировала проблему с бродячими собаками. Она призвала ужесточить меры в отношении бездомных животных, сообщил « Абзац ».

Артистка заявила, что в детстве подверглась нападению агрессивного животного, и предложила проявлять жесткость в соответствующем вопросе.

«Проблему нельзя решить так, чтобы всем угодить. Нет волшебной палочки, благодаря которой дикие псы станут добрыми. Я всегда на стороне детей, в первую очередь — безопасность», — высказалась звезда.

По словам Кожевниковой, важно оградить детей от угрозы в виде агрессивных питомцев, ведь когда беда происходит с близким человеком, мнение могут изменить даже те, кто был противником отлова животных. Дальнейшую судьбу собак должна решать специальная комиссия, члены которой имеют знания в зоопсихологии, добавила экс-парламентарий.